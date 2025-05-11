Украинский военный

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В Вооруженных силах Украины опровергли информацию о том, что им был отдан приказ открывать огонь только в ответ, и все действуют согласно оперативной информации.

Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что не было ни одного приказа открывать огонь по врагу только в ответ.

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«Все подразделения действуют согласно тому, как сложилась оперативная ситуация, согласно обстановке. Это какой-то нонсенс — стрелять только в ответ», — сказал Волошин.

На днях ряд СМИ распространили информацию о том, что якобы существует приказ стрелять только в ответ на атаки россиян. Такой приказ якобы поступил в связи с так называемым перемирием, которое объявил российский диктатор Путин.

Ранее сообщалось, что в СНБО считают, что Россия не желает мира. Впрочем, на эту мысль могут повлиять осознание возможных потерь.

Мы ранее информировали, что Россия готовится расширить фронт боевых действий в админграницы Днепропетровской области, используя это как инструмент давления на Украину и ее западных союзников.

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