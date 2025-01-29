В ВСУ опровергли заявление DeepState о захвате Великой Новоселки: какая ситуация сейчас

В то же время он отметил, что у россиян есть численное преимущество, а украинские военные сталкиваются с трудностями из-за характера боев в городе.

Спикер 110-й ОМБр Иван Секач опроверг информацию о том, что российские войска захватили Великую Новоселку. Бои за населенный пункт продолжаются, а появившиеся в ночь на 29 января сообщения DeepState не соответствуют действительности.

Об этом он заявил в эфире телемарафона.

"Пока я не могу подтвердить то, что там утверждает DeepState. Бои за Большую Новоселку продолжаются, и стрелковые, и пехотные, артиллерия и все", – сказал Секач.

Он отметил, что россияне имеют численное преимущество, а украинские военные сталкиваются с трудностями из-за характера боев в городе. По его словам, подразделение бригады специализируется на открытой местности, а штурм укрепленных позиций противника в зданиях требует других тактик, однако бойцам приходится адаптироваться к новым условиям.

Отдельно представитель обратил внимание на реку, протекающую через населенный пункт. Она усложняет логистику и для украинских, и для российских войск.

Большая Новоселка на карте DeepState. / Фото: Deepstatemap

"Противник пока не думает о плацдарме. Скорее всего, на этом участке фронта, именно в Великой Новоселке, будет остановлено наступление противника", — заявил он, объяснив, что для форсирования реки россиянам понадобится значительное преимущество в силах и специальная операция.

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В то же время, соучредитель DeepState Руслан Микула заявил, что российские войска уже давно закрепились в районе реки Кашлагач и спокойно передвигаются по центру города. По его словам, "на северных окрестностях Великой Новоселки еще на выходных замечали группы российских военных по 5-10 человек, которым никто не сопротивлялся". Он также отметил, что оккупанты запускали фейерверки, что, по его мнению, свидетельствует об отсутствии сопротивления. "Такого мы еще нигде не видели, что враг настолько безнаказанно вел себя", — добавил он.

Ранее DeepState сообщил, что российские войска оккупировали Большую Новоселку в Донецкой области, а также продвинулись возле Песчаного, Надеевки, Андреевки и Барановки.