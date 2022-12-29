В ВСУ отреагировали на циничное заявление Минобороны РФ о ракетах "Калибр": "Это нападение истерии"

В Вооруженных силах назвали "нападением истерии" заявление Минобороны РФ о том, что "Калибры не закончатся никогда", потому что на самом деле ракеты этого типа у россиян иссякают.

Это прокомментировала пресс-секретарь Оперативного комендирования "Юг" Наталии Гуменюк в эфире национального телемарафона "Единые новости".

"Как правило, это свидетельствует об очередном нападении истерии на той стороне, поскольку они осознают, что ракеты заканчиваются, и понимают, что использование такого оружия для них очень дорогостоящее. А создание новых ракет затруднено, в частности, санкциями", — сказала Гуменюк.

Она призвала международное сообщество отреагировать на подобные угрозы РФ и усилить против нее санкции, чтобы таким образом не позволить стране-агрессорке производить "Калибры".

"Во время сегодняшней атаки на боевом дежурстве было 20" Калибров. И страна-террорист выпустила их все. То есть они сегодня, скажем так, шиканули", — сообщила представитель ОК "Юг".

Напомним, во время массированной атаки 29 декабря Минобороны России опубликовало пост с угрозами в адрес Украины.Российское ведомство в социальных сетях разместило надпись: "Калибры не закончатся никогда".

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