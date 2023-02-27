В ВСУ отреагировали на повреждение российского самолета А-50 в Беларуси: "хорошая новость"

На белорусском аэродроме "Мачулищи" был поврежден российский разведывательный самолет А-50. По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната – это хорошая новость для Украины.

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.

Игнат отметил, что у России около 9 разведывательных самолетов. А значит, повреждение одного из них – это хорошая новость для Воздушных сил.

По его словам, этот самолет проводил радиолокационную разведку нашей территории, а также сканирует отработку средств ПВО и выявляет их местонахождение, отслеживает взлет, посадку и направления движения нашей авиации. Кроме того, самолет также сопровождает атаки крылатыми ракетами по территории Украины.

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"Эти самолеты очень важны для ведения боевых действий, и Украина тоже хотела бы иметь такие самолеты, которые тоже обеспечивали бы действия нашей авиации и разведки", — сказал Игнат, добавив, что союзники нашей страны имеют такие самолеты.

Ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал информацию о взрывах, которые слышали жители Киева и области, и объяснил, что ПВО отработало по враждебному БПЛА.

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