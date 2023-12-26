В ВСУ отреагировали на заявления России об уничтожении двух украинских Су-24 в Крыму

Российское Минобороны отчитывается о якобы уничтожении двух украинских бомбардировщиков Су-24М во время атаки на Крым ночью 26 декабря. В Воздушных силах ВСУ опровергают это.

Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Отметим, что Минобороны страны-агрессорки признали, что корабль "Новочеркасск" получил повреждения во время атаки по Феодосии. По их словам, якобы во время противовоздушного боя средства ПВО "уничтожили" два украинских Су-24, осуществлявших пуск ракет. Впрочем, спикер Воздушных сил ВСУ не подтверждает такие заявления РФ.

"Конечно, Россия будет пытаться как-то вложить наивному населению, которое не хочет думать головой, какие-то "факты" об уничтожении украинской авиации. <...> Верить этому не стоит", — подчеркнул Игнат.

По его словам, преодолеть российское ПВО удается посредством "определенных тактических приемов и хорошего западного вооружения". В частности, Storm Shadow, есть SCALP на вооружении. Юрий Игнат отметил, что "явно не одну запускающую ракету" для такого поражения.

Напомним, Воздушные силы сообщили, что ночью против 26 декабря в Крыму был уничтожен крупный десантный корабль "Новочеркасск". Оппозиционные крымские СМИ сообщают, что было уничтожено судно, которое привезло в оккупированный полуостров боеприпасы из Ирана.

В Минобороны РФ отреагировали на "хлопок" в Феодосии. Впрочем, там подчеркивают, что их большой десантный корабль "Новочеркасск" получил повреждение во время атаки.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Украинские военные ликвидировали российский десантный корабль "Новочеркасск"

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