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В ВСУ ответили, пересекли ли россияне главную линию обороны в Часовом Яру — Волошин о ситуации в городе

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В ВСУ ответили, пересекли ли россияне главную линию обороны в Часовом Яру — Волошин о ситуации в городе

Часов Яр – ситуация в городе / Фото: Associated Press

В ходе штурмов армия РФ применяет не только пехотные подразделения, но и танки и бронированные машины.

Российские кафиры не пересекли главной линии обороны ВСУ в городе Часов Яр, однако они активно продвигаются к востоку от нее.

Об этом пресс-секретарь оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сказал в комментарии для LIGA.net.

По словам спикера ВСУ, по Сети распространяется видео, где российские солдаты движутся мимо разрушенных домов в городе Часов Яр, и это видео было сделано в микрорайоне Канал, к востоку от канала Северский Донец — Донбасс, являющийся главной линией обороны украинских военных в городе.

"Оккупанты не пересекали главную линию обороны, однако активно продвигаются к востоку от него в этом микрорайоне", — сказал спикер.

Впрочем, пропагандистские российские источники распространяют информацию о продвижении оккупантов на 500 метров в микрорайоне. Некоторые говорили о якобы боях в районе Новый с распространением кадров из микрорайона Канал.

По словам Волошина, россияне пытаются штурмовать Часов Яр в этих микрорайонах, а также атаковать в направлении Ивановского, Клещиевки, Андреевки, что юго-западнее города.

"Российская армия активизировала свои усилия, однако успехов не имела. Враг активно проводит артиллерийское влияние, авиационные удары и применяет дроны в окрестностях Часового Яра", — сказал спикер.

Напомним, примерно с 3 июня враг пытается накопить силы в крайних домах микрорайона Канал в Часовом Яру. Это та часть города, которая ближе всего расположена к временно оккупированному армией РФ Бахмуту.

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