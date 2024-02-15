В ВСУ ответили, существует ли угроза Запорожью

На Запорожском направлении, которое тянется от практически границы с Донецкой областью и вплоть до Днепропетровской, российский контингент рассредоточен. Там ситуацию можно назвать стабильной, ведь основные усилия враг сосредотачивает именно на Авдеевском направлении. В то же время, в случае необходимости ВСУ готовы давать отпор во всех горячих точках.

Об этом во время телемарафона сказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой.



"Запорожское направление начинается еще с практически границы с Донецкой областью и идет вплоть до Днепропетровской области... Это совсем другие и естественные, и другие условия на поле боя. Фактически там контингент российский "размазан" по всей этой линии фронта. Если делить эту концентрацию на километры или десятки километров, то совсем нет такой угрозы, как ее некоторые могли себе представить", — отметил он.

По его словам, там нет двойного преимущества врага, поэтому нет угрозы Запорожью.

"Нет угрозы Запорожью, как некоторые могли уже интерпретировать. Там ситуация стабильная... Враг основные усилия сосредотачивается именно на Авдеевском направлении. И мы в случае необходимости готовы давать отпор во всех горячих точках, если они еще появятся", — добавил Дмитрий Лиховой. .

Напомним, в результате атаки по Запорожью утром 15 февраля было попадание в инфраструктурный объект, повреждены многоэтажки и ранены.

Также утром 15 февраля кафиры нанесли массированный ракетный удар по Украине. Взрывы раздавались в Киеве, Львове, Запорожье, Полтавщине, Днепропетровщине, Хмельнитчине. Враг попал в объекты инфраструктуры, есть разрушения и раненые.

Тем временем депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко сообщил, что россияне, вероятно, готовятся к штурму так называемого Роботинского выступления в Запорожской области.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.