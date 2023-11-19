В ВСУ озвучили новую тактику россиян вблизи Авдеевки: что задумал враг

Российские захватчики не оставляют попыток оцепить Авдеевку на Донетчине. Враг пополняет "обескровленные штурмовые подразделения".

Об этом рассказал спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

По его словам, среди российских команд растет количество дезертиров.

"Если примерно охарактеризовать тактику применения своих подчиненных российским генералитетом, то это "возьми позицию или умри", — отметил он.

Также читайте Определенную категорию украинцев могут лишить субсидий: кто под угрозой

Поэтому российское командование применяет заградительные отряды, физическую силу, а иногда даже расстрелы своих подчиненных.

"Беспешными были наступательные действия противника восточнее Керамика, также в районах Новобахмутовки, Степного и Авдеевки. Всего за сутки там отбиты 26 атак", — рассказал спикер.

Бои за Авдеевку: какая ситуация

Российские оккупационные войска продолжают наступление на Авдеевку. Там оккупанты начали третью штурмовую волну.

На днях российским войскам впервые удалось проникнуть на танке в промышленную зону украинского города Авдеевка. Именно на танки-камикадзе возлагается президент РФ Владимир Путин.

В Сети опубликовано видео тотального уничтожения российской пехоты на Авдеевском направлении от 47-й отдельной механизированной бригады "Магура".