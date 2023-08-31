В ВСУ подтвердили авиатрощу вертолетов в Донецкой области и рассказали новые детали

В ВСУ подтвердили, что действительно 29 августа в Краматорском районе Донецкой области во время боевого задания разбились два украинских вертолета Ми-8. Предварительно погибли шесть пилотов.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил руководитель пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

"Да, действительно, произошла авиакатастрофа с участием двух вертолетов Ми-8. Они находились на боевой задаче. Во время того, как они выполняли задание, в воздухе был враждебный истребитель Су-35", — рассказал Евлаш.

Представитель ВСУ отмечает, что данные о количестве погибших еще нуждаются в уточнении. Впрочем, "предварительно уже сообщал руководитель пресс-службы 18-й отдельной бригады армейской авиации, которых было шестеро".

По словам Евлаша, пока неизвестно, что стало причиной аварии двух вертолетов. В настоящее время следователи устанавливают детали и обстоятельства трагедии, работает комиссия.

"Что стало причиной этой катастрофы, будет известно впоследствии", — добавил он.

Как сообщалось, 30 августа появились сообщения об авиатроще в Донецкой области, в которой погибли шесть пилотов. Отмечалось, что при неизвестных обстоятельствах упали два вертолета военной авиации.

Напомним, в Житомирской области 25 августа столкнулись два учебных самолета. А аварии погибли трое пилотов. Среди погибших – известный пилот 40-й бригады тактической авиации на позывной Juice.

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