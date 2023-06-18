В ВСУ подтвердили "бавовну" в Херсонской области и рассказали подробности (мощное видео)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат уточнил, что "бавовна" случиласьв оккупированном селе Партизаны.
В Воздушных силах подтвердили, что уничтожен склад боеприпасов окупантов на захваченной части Херсонщины.
Видео показал командующий Воздушными силами Николай Олещук.
"Партизаны горят!". Хорошая работа, ребята! Больше огня!", — говорится в тексте под видео.
На опубликованных кадрах слышны звуки детонации боеприпасов и виден густой черный дым. Как свидетельствует видео, масштабы "бавовны" у оккупантов – огромны. Дым виден в нескольких километрах.
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона уточнил, что "бавовна" случилась в оккупированном селе Партизаны Генического района.
"Вы уже, наверное, видели работу в селе Партизаны — горящие склады боеприпасов. Здесь уже командующий поблагодарил у себя на Telegram-канале официального парня за хорошую работу. Меньше боеприпасов, больше огня, больше детонации вражеских складов — меньше полетит по нашим защитникам", – сказал он.
"Бавовна" на Херсонщине
Напомним, в ночь на 18 июня мониторинговые каналы и местные жилища сообщали о взрывах на складе БК во временном оккупированном Рыкове ( пригород Геническа ), что на Херсонщине. По их словам, детонация длилась несколько часов.
Позже журналист и блогер Денис Казанский утверждал, что "хлопок" произошел на железнодорожной станции "Партизаны", где разгружался российский поезд из б/у. Сообщается о больших потерях среди российских военных.
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