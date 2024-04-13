В ВСУ подтвердили ликвидацию командного пункта россиян в Луганске (видео)

В субботу, 13 апреля, стало известно об ударе по базированию российских оккупантов в Луганске.

Силы обороны Украины успешно поразили пункт управления войск "Центр" противника во временно оккупированном Луганске.

Об этом сообщил СтратКом ВСУ в своем Telegram-канале.

Командование также опубликовало видео последствий удара, распространяемых российскими пабликами.

Напомним, о "хлопке" в Луганске сообщили местные паблики в субботу, 13 апреля. По данным украинских журналистов, "прилетело" в районе машиностроительного завода.

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