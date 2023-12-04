В ВСУ подтвердили ликвидацию оккупантов, расстрелявших военнопленных: что говорят в ГУР

Разведка пока не может подтвердить этот факт и не знает, в какое подразделение РФ входят военные преступники.

Спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил о ликвидации группы российских оккупантов, расстрелявших пленных бойцов ВСУ под Авдеевкой.

Об этом Штупун заявил в эфире телемарафона 4 декабря.

Представитель ВСУ сообщил, что соответствующие службы зафиксировали факт расстрела сдавшихся в плен украинских военных. Возбуждено уголовное дело и продолжается расследование.

"Потом эти материалы будут переданы международным институтам, которые занимаются военными преступлениями", — отметил Штупун.

"И также могу подтвердить, что в ходе дальнейших боевых действий совершившая это преступление группа российских оккупантов перестала существовать", — добавил спикер защитников Таврического направления.

По его словам, пока не известно, из какого подразделения были эти преступники, потому что продолжаются боевые действия.

Что говорят в ГУР

В то же время, представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире "Радио Свобода" не подтвердил ликвидацию российских военных, причастных к казни украинских бойцов в районе Авдеевки.

По словам Юсова, пока нет также деталей, члены каких именно российских подразделений могли совершить это военное преступление. Представитель ГУР назвал такую информацию "чувствительной" и анонсировал сообщение всех деталей в ходе расследования.

Что известно о расстреле пленных бойцов ВСУ

Напомним, возле Степового на Авдеевском направлении российские военные расстреляли сдавшихся в плен безоружных бойцов ВСУ. Украинские бойцы были вынуждены сдаваться из-за нехватки боекомплекта. ТСН собрал все, что известно о военном преступлении врага.

Впоследствии глава Авдеевской МВА Виталий Барабаш заявил, что украинские военные ликвидировали оккупантов, расстрелявших пленных бойцов ВСУ.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть видео: Россияне расстреляли безоружных украинских защитников под Авдеевкой

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