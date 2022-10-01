В ВСУ подтвердили освобождение пяти населенных пунктов вблизи Лимана

В Восточной группировке войск подтвердили освобождение пяти населенных пунктов вблизи Лимана на Донбассе. Сейчас там продолжаются стабилизационные меры.

Украинские бойцы оцепили российскую группировку в районе Лимана. Вблизи города освобождены пять населенных пунктов, там продолжаются стабилизационные меры.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"Российская группировка в районе Лимана окружена. Населенные пункты Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево, Ставки — освобождены, там продолжаются стабилизационные мероприятия", — рассказал Череватый.

По его словам, сейчас в украинском окружении находится "где-то около 5-5,5 тысяч" оккупантов. Многих ВСУ уже ликвидировали, поэтому точная цифра пока неизвестна.

"Там действительно наши данные показывали, что российская группировка (в районе Лимана – ред.) насчитывала количество в районе 5-5,5 тысяч. Однако, активные боевые действия "отминусовывали" их боевой состав, а также некоторые группы, пытавшиеся прорваться. То есть установление точного количества россиян пока требует анализа, чтобы назвать точную цифру", – объясняет Череватый.

Представитель Восточной группировки войск говорит, что россияне до сих пор безуспешно пытаются "прорваться", но эти попытки "не очень удачные" благодаря действиям украинских защитников.

Напомним, зажатые в Лимане российские оккупанты попросили российское командование разрешить выйти из города, но получили отказ. Группировки из около пяти тысяч солдат армии агрессора России имеют три варианта развития событий: попытаться вырваться, всем погибнуть или сдаться ВСУ.

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