В ВСУ подтвердили продвижение россиян на Авдеевском направлении: "Сумели найти слабые места"

В ВСУ подтвердили, что российские войска при хронической нехватке боеприпасов в Силах обороны продвинуться на несколько километров в Авдеевском направлении. Где именно – не сообщили.

Об этом рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире телемарафона в воскресенье, 28 апреля.

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"К сожалению, там сложился ряд негативных моментов, которые и привели к ситуации тактического уровня. Она достаточно серьезна и прилагают все усилия для того, чтобы она не переросла в серьезную угрозу. Это направление для врага достаточно важно в том плане, что они будут пытаться Этот их замысел понятен, людей они накопили для нанесения удара. Но это война, все мы прекрасно понимаем, что на войне бывают успехи и определенные неуспехи", — заметил он.

Тимочко подчеркнул, что сейчас важно не дать врагу развернуть плацдарм, что, в свою очередь, может превратиться в прорыв.

"С одной стороны, жаль, что враг смог продвинуться на несколько километров. Но с другой стороны понимаем, что враг не смог развернуть на Авдеевском направлении, как они планировали – в сторону Угледара, Покровска, Курахово, чтобы захватить Донецкую область на южном направлении", – добавил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Он пояснил, что российские военные сумели "найти слабые стороны" украинской обороны при "хронической нехватке боекомплекта".

"Враг пытался воспользоваться своим окном возможностей. Вопрос в том, какие потери они там готовы нести, чтобы содержать занятый плацдарм, который они пытались расширить. Конечно, там сейчас бои будут очень жестокие. Главнокомандующий заявил, что туда отправили как дополнительные военные подразделения, так и дополнительные средства поражения", — подытожил Тимочко.

Бердичи Донецкой области. ФОТО: Deep State

Напомним, по данным украинских аналитиков DeepState, противник оккупировал Бердичи и продвинулся в Кисловце.

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