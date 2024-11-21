В ВСУ подтвердили удар по командному пункту в Курской области и намекнули на Storm Shadow

413 отдельный батальон беспилотных систем "Рейд" намекнул, что атаку впервые в истории совершили британскими крылатыми ракетами Storm Shadow.

Украинские защитники ударили по командному пункту россиян в районе поселка Марьино Курской области. 20 ноября СМИ писали, что объект могли атаковать ракетами Storm Shadow.

Об этом сообщили Силы беспилотных систем ВСУ в Telegram и ОББС "Рейд" в Facebook.

"Операторы Сил беспилотных систем успешно выполнили операцию по корректировке и фиксации результатов огневого поражения командного пункта противника в районе н.п. Марьино, Курской области", – говорится в сообщении Сил беспилотных систем.

Там добавили, что задача выполнила силы экипажа "Гарпун" 413 отдельного батальона беспилотных систем "Рейд" во взаимодействии с отрядом беспилотных сил 78 отдельного десантно-штурмового полка "Джміль".

В то же время в комментариях под постом в Facebook 413 отдельный батальон беспилотных систем "Рейд" намекнул, что атаку впервые в истории совершили британскими крылатыми ракетами.

Комментарий ОББС "Рейд" об атаке

Отметим, ISW считает, что целью атаки Storm Shadow в Курской области мог быть оперштаб войск РФ.

Напомним, США дали "зеленый свет" Украине по применению британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории. В то же время в Британии избегают комментариев по поводу разрешения на удары по России ракетами Storm Shadow.

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