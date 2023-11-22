В ВСУ подтвердили удар по скоплению морпехов 810-й бригады РФ в Донецкой области

Украинские военные оперативно определили место проведения праздничных мероприятий россиян и "поздравили" их.

Силы обороны Украины подтвердили поражение скопления окупантов из состава 810-й бригады морской пехоты в Донецкой области.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ в своем Telegram-канале.

"Недавно Силы обороны Украины успешно нанесли огненное поражение по скоплению российских окупантов из состава 810-й бригады морской пехоты", — говорится в сообщении.

По информации пропагандистских пабликов, в момент удара захватчики собрались для Дня российского артиллериста.

"Силы обороны Украины оперативно определили место проведения праздничных мероприятий россиян и горячо поздравили их", — подчеркнули в СтратКоме.

Российские пропагандисты признают, что в результате атаки ликвидировано несколько десятков боевиков и около сотни получили тяжелые ранения.

Напомним, первым об этом сообщил украинский военный с позывным "Мадьяр", который назвал атаку возмездием за российский ракетный удар по бойцам 128-й отдельной горно-штурмовой бригады во время награждения в Запорожской области.

19 ноября российские так называемые "военкоры" распространили в соцсетях видео момента удара по месту проведения праздничного концерта. По их данным, погибли 25 окупантов и еще около сотни пострадали.

Кроме того, по данным пропагандистов, во время обстрела погибла российская актриса и театральный режиссер Полина Меньших, выступавшая в тот день для окупантов 810 бригады.

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