В ВСУ подтвердили удары по Антоновскому мосту и рассказали, были ли там гражданские

От удара ВСУ по Антоновскому мосту могли пострадать переодевшиеся в гражданскую одежду оккупанты.
В ВСУ подтвердили удар по Антоновскому мосту в Херсоне в ночь на 21 октября. При этом украинские защитники опровергли ложь оккупантов о том, что во время этого пострадали многие гражданские лица.
Об этом рассказала глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
"Да, мы держим огневой контроль (над Антоновским мостом – ред.), но я неоднократно замечала, что мы не бьем по объектам критической инфраструктуры на поражение. Мы не бьем по мирным населенным пунктам и местному населению", – сказала Гуменюк.
Она подчеркнула, что при ударе гражданских вблизи моста не было, ведь это был комендантский час, соблюдение правил которого строго контролируют сами оккупанты.
"То, что на мосту в это время не может быть гражданских, утверждают даже сами оккупанты, потому что это комендантский час и очень строгие меры принимаются к тем, кто его может нарушить. Гражданских там не было", — подчеркнула Гуменюк.
При этом она отметила, что в результате удара могли пострадать переодевшиеся в гражданскую одежду оккупанты.
"Они пытаются скрыть свою принадлежность к военным и сделать картинку, что происходит обстрел мирного населения. Но это не так", — добавила Гуменюк.
Напомним, американский Институт изучения войны в своем отчете обнародовал информацию о том, что российские войска в ожидании будущего наступления ВСУ начинают эвакуировать оборудование и технику с западного берега Днепра. Вероятно, оккупанты также готовят операцию по разрушению плотины Каховской ГЭС, в чем планируют обвинить Украину.
Оккупанты бегут из Херсона
Российский гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо 18 октября объявил о перемещении гражданского населения на левый берег Днепра из-за так называемой опасности затопления в результате подрыва Каховской ГЭС. Оккупанты придумали, что такой "теракт" планируют ВСУ.
Уже на следующий день, 19 октября, коллаборант Сальдо сообщил, что въезд для гражданских в Херсонскую область закрывается на семь дней.
Новоиспеченный командующий войной РФ против Украины генерал Сергей Суровикин признал, что ситуация под Херсоном "непростая", и предупредил о возможности принятия "непростых решений".
По предположениям мэра Мелитополя Ивана Федорова, россияне готовят принудительную депортацию из Херсона, потому что хотят заселить город лояльными в РФ жителями.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал, что оккупанты могут уйти с правого берега Днепра, но уцелевшие там войска могут быть брошены в новое наступление на Киев или переброшены на Донецкое направление.
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