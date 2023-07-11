В ВСУ показали эксклюзивные кадры наступления штурмового батальона ВСУ на Бахмутском направлении (видео)

На видео видно подавляющее количество окупантов в живой силе, впрочем, это им не помогло.

В ВСУ опубликовали видео наступательных действий 225 отдельного штурмового батальона на Берховском направлении, что в районе Бахмута.

Видео опубликовал командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский 11 июля.

"Россияне подтянули резервы и предприняли попытку контратаки. Но наши воины профессионально разбили врага и заняли позиции. Двигаемся вперед. Слава Украине!", — говорится под видео.

На кадрах виден ближний бой между украинскими и российскими военными, которые захотели осуществить контратаку. Как свидетельствует видео, количество окупантов в живой силе было подавляющим, но они были разбиты 225-м отдельным штурмовым батальоном.

В ВСУ показали видео ближнего боя между ВСУ и оккупантами во время наступления на Бахмутском направлении (видео)

Оккупанты оказались в ловушке в Бахмуте

В Минобороны Украины 10 июля сообщили, что Вооруженные силы установили огневой контроль над самим Бахмутом, захватили господствующие высоты под городом, а также совершили неопределенное продвижение к югу от Бахмута. В свою очередь командующий Сухопутными войсками генерал Александр Сырский в одном из интервью выразил уверенность, что украинские силы вернут Бахмут.

Накануне в Генеральном штабе отметили, что с начала контрнаступления на Бахмутском направлении Силы обороны уволили 24 кв. км, за неделю – 4 кв. км. Сейчас там продолжаются тяжелые бои, враг сопротивляется.

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