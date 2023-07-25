В ВСУ показали, как дроном-камикадзе метко попали по вражескому танку: видео

Украинские защитники дроном-камикадзе метко попали по вражескому танку.

Соответствующее видео показали в СтратКоме ВСУ.

"Операторы БпЛА Сводной тактической группы "Адам" нанесли огневое поражение FPV дроном-камикадзе по движущемуся танку оккупантов", — говорится в сообщении.

Военные не сообщают, как сложилась судьба вражеского экипажа, однако, судя по взрыву на видео, несколько россиян точно превратились в "хороших".

Украинские защитники дроном-камикадзе точно попали по вражескому танку

Напомним, украинские военные успешно наступают в районе Старомайорского Донецкой области. Там ВСУ продвинулись до 750 м в глубину противника.

Кроме того, ВСУ выбили россиян из Андреевки Донецкой области. По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, это позволяет окружить врага в Бахмуте, где ведутся тяжелые бои.

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