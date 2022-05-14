В ВСУ показали, как очередной раз уничтожили понтонные переправы оккупантов в Белогоровке

В ВСУ показали, как очередной раз уничтожили понтонные переправы оккупантов в Белогоровке

В Белогоровке Луганской области Вооруженные Силы Украины в очередной раз помешали оккупантам форсировать Северский Донец.

Украинские защитники обнародовали видео, на котором видно, как ВСУ разрушили понтонные переправы россиян.

Соответствующее видео обнародовала 57 отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко в Facebook.

На кадрах видно, как русские военные оказались в реке. Они пытались выбраться на берег, однако украинские войска не дали им это сделать.

Напомним, 11 мая украинские военные в очередной раз уничтожили понтонные переправы оккупантов через реку Северский Донец вблизи Белогоровки в Луганской области. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что Белогоровка стала форпостом Луганской области.

Село Белогородка, что под Киевом, принимает эвакуированных жителей Бучи

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