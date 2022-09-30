В ВСУ показали, как оккупанты сверкают пятками из Лимана (видео)

В Сухопутных войсках ВСУ показали жалкое бегство россиян на Лиманском направлении.
На опубликованном видео видно, как десятки оккупантов пытаются спастись и убегают лесами на Лиманском направлении на Донбассе. По предварительным оценкам, там оккупанты могли оказаться в окружении.
Соответствующее видео показали в Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ.
"На видео, вероятно, "тактическая перегруппировка" оккупационных войск на Лиманском направлении", — говорится в описании под видео.
Напомним, ранее в Сети показали видео, как россияне дают драпака от ВСУ, покидая собратьев и технику.
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