В ВСУ показали ликвидацию оккупантов дроном-камикадзе: видео

В зоне боевых действий ВСУ запустили по позициям российских оккупантов дрон-камикадзе.
Дрон ликвидировал двух оккупантов и травмировал еще троих захватчиков.
Об этом сообщили в ОК "Юг".
"Во взаимодействии мобильной группы Курта 28 ОМБР со спецназначенцами, был применен дрон-камикадзе. Результат 2-200, 3-300. По остаткам личного состава противника было доработано минометом 82мм", — говорится в сообщении.
Напомним, в Украине за последние пять месяцев беспилотники стали самым мощным оружием, а на их пилотов враг теперь охотится не меньше, чем на снайперов. Министерства обороны и цифровой трансформации сейчас ищут любой возможности, как из вчерашнего пехотинца, или пулеметчика сделать управляющих дронов.
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