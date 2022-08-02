В ВСУ показали ликвидацию оккупантов дроном-камикадзе: видео

В зоне боевых действий ВСУ запустили по позициям российских оккупантов дрон-камикадзе.

Дрон ликвидировал двух оккупантов и травмировал еще троих захватчиков.

Об этом сообщили в ОК "Юг".

"Во взаимодействии мобильной группы Курта 28 ОМБР со спецназначенцами, был применен дрон-камикадзе. Результат 2-200, 3-300. По остаткам личного состава противника было доработано минометом 82мм", — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине за последние пять месяцев беспилотники стали самым мощным оружием, а на их пилотов враг теперь охотится не меньше, чем на снайперов. Министерства обороны и цифровой трансформации сейчас ищут любой возможности, как из вчерашнего пехотинца, или пулеметчика сделать управляющих дронов.

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