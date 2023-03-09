В ВСУ показали обломки сбитых 9 марта российских ракет (фото)

ВСУ показали фото обломков российских ракет, сбитых силами украинской ПВО 9 марта во время массированной атаки со стороны врага.

Соответствующие снимки были опубликованы Воздушными силами ВСУ.

На фото зафиксированы обломки ракет "Калибр" и Х-101.

"Обломки российских крылатых ракет "Калибр" и Х-101, сбитые 9 марта 2023 года противовоздушной обороной Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины", – говорится в подписи к снимкам.

Фото: Воздушные силы ВСУ

Фото: Воздушные силы ВСУ

Фото: Воздушные силы ВСУ

Фото: Воздушные силы ВСУ

Напомним, Россия в очередной раз устроила по Украине массированную атаку, выпустив в ночь на 9 марта 81 ракету и 8 дронов. Силам ПВО удалось уничтожить 34 крылатых ракеты Х-101/Х-555, "Калибр" и 4 дрона-камикадзе.

Под вражеским обстрелом оказались Днепропетровская, Житомирская, Кировоградская, Харьковская, Сумская, Винницкая, Львовская, Ивано-Франковская, Одесская, Запорожская области и Киев. В результате атаки есть раненые и погибшие, повреждены объекты критической инфраструктуры и жилые дома.

Заметим, что среди выпущенных врагом ракет было 6 "Кинжалов". РФ впервые выпустила такое количество этих ракет по Украине за раз. Каждая такая ракета может стоить от 10 млн. дол.

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