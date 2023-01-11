В ВСУ показали уникальное видео, как снайперы точным огнем уничтожают кафиров на Бахмутском направлении

Российские военные изо всех усилий пытаются взять Бахмут, но им это не удается.

Силы специальных операций ВСУ показали видео, как украинские снайперы уничтожают оккупантов на Бахмутском направлении, которое является одной из самых горячих точек на фронте.

Уникальные кадры были опубликованы на странице ССО в Telegram.

"Как известно противник под Бахмутом непрестанно пытается приблизиться к позициям воинов Сил обороны и захватить их. Это происходит и днем, и ночью. Впрочем, снайперы ССО точным огнем уничтожают врага, которому не помогают ни тьма, ни попытки укрыться", — подписано видео.

Что происходит под Бахмутом

По официальным данным ВСУ, Бахмутское направление остается самым горячим участком фронта, где проходят самые ожесточенные бои. Российские военные максимально сконцентрировали там свои боеспособные подразделения, в том числе и подготовленные группы "вагнеровцев".

Между тем, военный эксперт Роман Свитан отметил, что российские захватчики в течение "рождественского перемирия" перегруппировали войска, вывели бойцов "Вагнера" из-под Бахмута и перебросили практически всю компанию на Соледар.