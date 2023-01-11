Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В ВСУ показали уникальное видео, как снайперы точным огнем уничтожают кафиров на Бахмутском направлении

Дата публикации
Просмотры
1256
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В ВСУ показали уникальное видео, как снайперы точным огнем уничтожают кафиров на Бахмутском направлении

Российские военные изо всех усилий пытаются взять Бахмут, но им это не удается.

Силы специальных операций ВСУ показали видео, как украинские снайперы уничтожают оккупантов на Бахмутском направлении, которое является одной из самых горячих точек на фронте.

Уникальные кадры были опубликованы на странице ССО в Telegram.

"Как известно противник под Бахмутом непрестанно пытается приблизиться к позициям воинов Сил обороны и захватить их. Это происходит и днем, и ночью. Впрочем, снайперы ССО точным огнем уничтожают врага, которому не помогают ни тьма, ни попытки укрыться", — подписано видео.

Что происходит под Бахмутом

По официальным данным ВСУ, Бахмутское направление остается самым горячим участком фронта, где проходят самые ожесточенные бои. Российские военные максимально сконцентрировали там свои боеспособные подразделения, в том числе и подготовленные группы "вагнеровцев".

Между тем, военный эксперт Роман Свитан отметил, что российские захватчики в течение "рождественского перемирия" перегруппировали войска, вывели бойцов "Вагнера" из-под Бахмута и перебросили практически всю компанию на Соледар.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1256
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация