В ВСУ показали жесткие тренировки защитников на севере (фото, видео)

Командующий Объединенными Силами ВСУ показал, как тренируются украинские защитники перед отправкой на фронт.

Украинские военные на севере провели военные учения, во время которых отточили свои навыки и мастерство.

Соответствующее видео показал командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Обстановка в Северной операционной зоне позволяет не только постоянно укреплять оборону, но и целенаправленно заниматься получением военнослужащими военного мастерства", — отметил он.

Наев рассказал, что для учений военных была построена специальная полоса препятствий. Она предусматривает комплексную подготовку для двух-трех подразделений и действия в составе отделения.

"Командиры отделений здесь приобретают умения в руководстве и лидерских качествах, а их подчиненные военнослужащие отрабатывают вопросы обкатки танками, развертывания в боевые порядки, преодоление различных препятствий, имитирующих настоящие боевые действия", — добавил Наев.

Напомним, более 1000 украинских военных принимают участие в программе Великобритании, реализуемой в нескольких регионах. Уже вторая группа украинских артиллеристов завершает обучение на 155-мм самоходной артиллерийской установке AS90. В Британии показали работу украинских артиллеристов.

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