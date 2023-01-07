В ВСУ посчитали, сколько раз разбивали россиян в легендарной Чернобаевке (видео)

В Чернобаевке Херсонской области украинские военные 26 раз наносили удары по позициям россиян. Генштаб ВСУ показал видео последствий атак.

Видео появилось на странице Генерального штаба.

Украинские защитники далеко не раз атаковали позиции оккупантов в Чернобаевке. Именно поэтому, подчеркивают в ВСУ, село стало легендой.

"Россияне возвращались после каждого "хлопка" и получали снова! Чернобаевка стала мемом, феноменом и "адом" для оккупантов, о котором уже поют песни", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в уже освободившемся поселке расположен Херсонский аэродром, территорию которого российские оккупанты использовали как базу для своей техники. Инфраструктура аэропорта удобна для расположения штабов, говорят в Генштабе. Именно поэтому россияне рассчитывали, что "им в Чернобыевке будет очень комфортно".

"ВСУ создали врагу максимальный комфорт", — добавили в сообщении.

Напомним, в украинском Министерстве обороны показали видео, как украинские военные сбивали иранские дроны-камикадзе Shahed-136, которыми российские войска пытались атаковать Киев.

Читайте также: