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В ВСУ появилась первая штурмовая мотоциклетная рота (видео)
На кадрах видео от 425 ОШП «Скала» можно увидеть тренировку бойцов на мотоциклах.
В составе 425-го отдельного штурмового полка «Скала» появилась первая в ВСУ штурмовая мотоциклетная рота.
Об этом свидетельствует видео 425 отдельного штурмового полка «Скала».
Главной задачей мотоциклетной роты является захват позиций путём стремительного прорыва.
Сейчас, как отмечают специалисты, практика активного применения мотоциклов в рядах Сил Обороны отсутствует и массовый характер не приобрела. Есть лишь редкие случаи, когда кто-то добирается до позиций на мотоцикле, передвигается из точки «А» в точку «Б», но участие в атаках не наблюдалось.
Тем временем россияне активно совершают штурмовые действия на мотоциклах. Как отмечают аналитики DeepState, прежде всего благодаря их бесконечному количеству и постоянному давлению.
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