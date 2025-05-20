В ВСУ появилась первая штурмовая мотоциклетная рота (видео)

Штурмовая мотоциклетная рота Фото: скрин видео Скала

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В составе 425-го отдельного штурмового полка «Скала» появилась первая в ВСУ штурмовая мотоциклетная рота.

Об этом свидетельствует видео 425 отдельного штурмового полка «Скала».

Главной задачей мотоциклетной роты является захват позиций путём стремительного прорыва.

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Дата публикации 22:57, 20.05.25 Количество просмотров 2 В ВСУ появилась первая штурмовая мотоциклетная рота

Сейчас, как отмечают специалисты, практика активного применения мотоциклов в рядах Сил Обороны отсутствует и массовый характер не приобрела. Есть лишь редкие случаи, когда кто-то добирается до позиций на мотоцикле, передвигается из точки «А» в точку «Б», но участие в атаках не наблюдалось.

Тем временем россияне активно совершают штурмовые действия на мотоциклах. Как отмечают аналитики DeepState, прежде всего благодаря их бесконечному количеству и постоянному давлению.

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