В ВСУ предупредили о баллистической угрозе на Днепропетровщине

На юге и востоке Украины объявлена воздушная тревога.
В Воздушных силах ВСУ предупредили 28 июня о баллистической угрозе на Днепропетровщине.
Об этом говорится в официальном сообщении ВС в Сети.
"Внимание! Днепропетровская область – угроза применения баллистического вооружения!" – говорится в коротком заявлении.
Заметим, что в то же время на востоке и части юга Украины объявлена воздушная тревога. Так, сирены раздаются на Днепропетровщине, Донетчине, Луганщине, Запорожье и в Крыму.
Напомним, за полчаса до этого в Воздушных силах предупредили об угрозе российских ударов, ведь зафиксировали активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.
Добавим, ранее в этот же день оккупанты устроили обстрел по Волчанской громаде в Харьковской области. В результате вражеской атаки погибли трое мужчин.
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