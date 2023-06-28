В ВСУ предупредили о баллистической угрозе на Днепропетровщине

На юге и востоке Украины объявлена воздушная тревога.

В Воздушных силах ВСУ предупредили 28 июня о баллистической угрозе на Днепропетровщине.

Об этом говорится в официальном сообщении ВС в Сети.

"Внимание! Днепропетровская область – угроза применения баллистического вооружения!" – говорится в коротком заявлении.

Заметим, что в то же время на востоке и части юга Украины объявлена воздушная тревога. Так, сирены раздаются на Днепропетровщине, Донетчине, Луганщине, Запорожье и в Крыму.

Карта тревог в Украине сейчас 28 июня

Напомним, за полчаса до этого в Воздушных силах предупредили об угрозе российских ударов, ведь зафиксировали активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

Добавим, ранее в этот же день оккупанты устроили обстрел по Волчанской громаде в Харьковской области. В результате вражеской атаки погибли трое мужчин.

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