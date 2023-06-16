В ВСУ предупредили о баллистической угрозе в центре, на востоке и западе Украины

В Воздушных силах призывали всех находиться в укрытиях.

В Украине 16 июня угроза ударов баллистическими ракетами в центре, на востоке и западе.

Об этом предупредили в Воздушных силах ВСУ.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения Центр, Восток, Запад. Все в укрытие", – призвали в Воздушных силах.

Заметим, что в Украине объявлена масштабная воздушная тревога днем 16 июня. Находитесь в укрытиях до отмены.

Во время тревоги в Киеве и области работает противовоздушная оборона.

В то же время руководитель Офиса президента Андрей Ермак призвал: "Внимательно относимся к тревогам".

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