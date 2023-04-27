В ВСУ предупредили о реальной угрозе новых массированных ракетных ударов

Украинцы должны были готовы к тому, что коварные российские агрессоры будут наносить новые ракетные обстрелы по территории нашей страны.

Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает 24 канал.

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Она отметила, что российские захватчики могут продолжать атаковать цели, наиболее вероятные с аналитической точки зрения. Таким образом, она прокомментировала заявление главы Главного управления разведки Кирилла Буданова о том, что в настоящее время Россия аккумулирует и производит новые ракеты, чтобы пытаться сорвать контрнаступление Вооруженных сил Украины.

Гуменюк отметила, что нельзя исключать возможности нанесения новых ракетных ударов по гражданским, военным объектам, объектам критической инфраструктуры и логистики.

"Нужно просто осознавать, что враг коварен, и быть готовы к тому, что он будет продолжать ракетные удары по Украине", — заявила Гуменюк.

Она добавила, что российские агрессоры могут накопить и совершить еще не менее 1-2 массированных ударов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковской области в четверг, 27 апреля, россияне обстреляли энергетиков, ремонтировавших линии электропередач.

Кроме того, мы ранее информировали, что следующая зима будет также сложной из-за возможных ракетных обстрелов россиян, поэтому украинцам не стоит избавляться от генераторов и аккумуляторов.

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