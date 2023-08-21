В ВСУ предупредили украинцев об очень высоком уровне ракетной опасности

В Черном море находятся вражеские ракетоносители с 12 "Калибрами".
На территории Украины 21 августа сохраняется очень высокая вероятность ракетных атак врага. Россия нарастила в Черном море ракетоносители.
Об этом сообщает Силы обороны юга Украины.
"В дополнение к подлодке вышел малый ракетный корабль. Соответственно, количество "Калибров" увеличено до 12. Напряжение ситуации предсказуемо. Уровень ракетной угрозы — очень высокий. К сигналам воздушной тревоги, как и к своей безопасности, относимся ответственно, реагируем оперативно", – призывали в ВСУ.
Как сообщалось ранее в Генеральном штабе ВСУ, вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. Больше о ситуации на фронте читайте ЗДЕСЬ.
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