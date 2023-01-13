В ВСУ предупреждают, что россияне готовятся к новому массированному ракетному удару

Есть признаки того, что агрессорка Россия готовится к новому массированному обстрелу Украины. В частности, подтягивает необходимые резервы. Атака врага может быть смешанной — ракетами и дронами, или происходить волнами.

Об этом во время телемарафона сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны "Пивдень" Наталья Гуменюк.

По ее словам, оккупационная армия не может порадовать высшее руководство успехами на фронте, а потому будет пытаться атаковать тыловые районы Украины.

"Мы видим и наблюдаем признаки такой подготовки. Поэтому должны предупредить, что по всей вероятности, сейчас происходит период, когда они усладили силы и подтянули резервы, которые им были нужны после прошлой массированной атаки. Мы увидели, что враг практикует такие нашествия и имеет от этого определенный результат, который они кладут в основу тактики своих действий", — рассказала Гуменюк.

Вместе с тем она отмечает, что "прогнозировать вообще во время войны — дело неблагодарное", но "население должно быть готово".

"В частности, не только до самой атаки, но и до того момента, который потребуется для ликвидации последствий. Мы отдаем себе отчет, что враг пытается атаковать именно инфраструктуру…", — говорит Наталья Гуменюк.

Напомним, в Генштабе также предупреждали о ракетной угрозе из Беларуси. Пока растет угроза российских ракет и беспилотников с территории соседней страны. Также там активно действует российская авиация.

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