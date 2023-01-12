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В ВСУ предупреждают о ракетной угрозе из Беларуси: что известно

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Время на прочтение
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В ВСУ предупреждают о ракетной угрозе из Беларуси: что известно

Фото: Associated Press

Россияне перебазировали авиацию на аэропорт под Минском.

В настоящее время растет угроза российских ракетных и беспилотников из Беларуси. На территории соседней страны активно действует российская авиация.

Об этом на брифинге заявил заместитель руководителя Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга.

"Также ожидается перебазирование самолетов оперативно-тактической авиации на белорусские аэродромы. Не исключаются полеты в воздушном пространстве Беларуси дальней авиации страны-агрессора. С учетом указанного возрастает угроза нанесения ракетно-авиационных ударов, применение дронов-камикадзе по территории нашего государства из воздушного пространства Беларуси", – предупредил представитель ВСУ.

Он отметил, что на прошлой неделе на аэродром "Мачулищи" под Минском оккупанты перебазировали не менее десяти вертолетов типа Ми-8 и Ми-24.

Напомним, Наталья Гуменюк заявила, что российская армия предположительно готовит новую массированную ракетную атаку по Украине. Они могут использовать ракеты воздушного базирования, морского базирования и дроны-камикадзе.

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Дата публикации
Просмотры
4375
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