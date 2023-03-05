В ВСУ предупреждают о возможных точечных ракетных ударах россиян: что известно

Во время массированных атак оккупанты не достигают ожидаемого результата.
Россия продолжает готовиться к возможным ракетным атакам по территории Украины. Враг может нанести точечные удары.
Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
По ее словам, количество ракетоносителей в акватории Черного моря, в том числе подводных, говорит о подготовке россиян к ракетной атаке. Впрочем, как она будет происходить, зависит от избранной российским командованием тактики.
"Они уже поняли, что массированные атаки — это не тот результат, которого ожидают (РФ — Ред.). Это большие затраты и малая отдача. Поэтому, скорее всего, они будут использовать точечные атаки так — как это было по Кременчугскому району", — объяснила спикер.
Гуменюк говорит, что в случае точечных атак враг поднимает в воздух авиацию, а также держит наготове ракетоносители в море. Так, оккупанты отвлекают внимание и пытаются запутать украинскую противовоздушную оборону. Именно поэтому представитель ВСУ просит не пренебрегать сигналами тревоги.
Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 5 марта, российская армия вывели в Черное море четыре корабля: два надводных и подводных судна-носителя крылатых ракет. орог может атаковать Украину 24 "Калибрамы".
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