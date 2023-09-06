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В ВСУ предупреждают об угрозе ракетного удара для двух областей

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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В ВСУ предупреждают об угрозе ракетного удара для двух областей

Российская ракета / Фото: Associated Press

Не пренебрегайте тревогой и пройдите к укрытиям!

По состоянию на 17.00 6 сентября в некоторых восточных областях объявлена воздушная тревога.

Об этом свидетельствует карта тревог.

Тревога раздается в Херсонской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

В Воздушных силах предупреждают о ракетной опасности для Днепропетровской и Запорожской регионов.

"Внимание! Днепропетровская, Запорожская области – ракетная опасность!", — говорится в сообщении Воздушных сил.

Не пренебрегайте тревогой и пройдите к укрытиям!

Напомним, днем 6 сентября Россия нанесла ракетный удар по рынку Константиновки. По последним данным, количество пострадавших из 20 человек возросло до 28 человек.

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Дата публикации
Просмотры
900
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