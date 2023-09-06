В ВСУ предупреждают об угрозе ракетного удара для двух областей

Не пренебрегайте тревогой и пройдите к укрытиям!
По состоянию на 17.00 6 сентября в некоторых восточных областях объявлена воздушная тревога.
Об этом свидетельствует карта тревог.
Тревога раздается в Херсонской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.
В Воздушных силах предупреждают о ракетной опасности для Днепропетровской и Запорожской регионов.
"Внимание! Днепропетровская, Запорожская области – ракетная опасность!", — говорится в сообщении Воздушных сил.
Не пренебрегайте тревогой и пройдите к укрытиям!
Напомним, днем 6 сентября Россия нанесла ракетный удар по рынку Константиновки. По последним данным, количество пострадавших из 20 человек возросло до 28 человек.
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