В ВСУ признались, какими ракетами уничтожили российские "Минск" и "Ростов-на Дону" в Севастополе

Во время успешной ракетной атаки на оккупированный Севастополь 13 сентября были повреждены российские военный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на Дону". Тогда Украина применила британские Storm Shadow и французские Scalp.

Об этом командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук рассказал в своем Telegram.

"Британские и французские СМИ интересуются, каким именно типом крылатых ракет украинские пилоты отправили плавсредства "Минск" и "Ростов-на-Дону" вслед за "Москвой". Вполне логично, ведь лучшей рекламы для национального производителя вооружения и не придумаешь", – заинтриговал он.

По словам Олещука, пока в авиации Воздушных сил есть два типа крылатых ракет, предоставленные партнерами для борьбы с оккупантом.

"Британские "Storm Shadow" мы подвешиваем под левое крыло Су-24М, французские "Scalp" – под правое. Обе ракеты отлично работают, без шансов для оккупанта!" – подчеркнул командующий Воздушными силами ВСУ.

Он добавил, что под крыльями украинских бомбардировщиков найдется место и для немецкого Taurus.

"Тогда "игру в города" можно будет продолжить еще более эффективно", – написал Олещук.

Получит ли Украина дальнобойные ракеты Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц затягивает поставки Украине ракет Taurus, потому что волнуется, что украинские войска начнут применять это вооружение для ударов по территории РФ.

В Бундестаге недовольно подтвердили, что единственный человек, который блокирует решение передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, – это немецкий канцлер Олаф Шольц. Тогда руководитель комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерман остро обратилась к Шольцу и написала, что пока он "ждет", в "Украине гибнут люди".

В то же время в Украине верят, что Германия таки передаст Украине крылатые ракеты Taurus. В этом убежден, в частности, глава МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, это только вопрос времени.

По поводу сроков высказался тогда еще действующий министр обороны Алексей Резников. Экс-руководитель Минобороны Украины убежден, что Украина может получить дальнобойные ракеты Taurus от Германии менее чем за год.

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