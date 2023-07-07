В ВСУ признают, что сражаться с российскими войсками становится все труднее – Bild

Особенно большой проблемой для украинских военных стало преимущество россиян в воздухе.

Сражаться с российскими войсками становится все труднее. Проблемы для Вооруженных сил Украины на поле боя продолжают создавать российская авиация и беспилотники.

Об этом признались бойцы ВСУ в интервью Bild.

Особенно большой проблемой для украинских бойцов стало преимущество россиян в воздухе, отмечает издание. Поскольку солдатам недалеко от фронта часто не хватает средств ПВО.

Усложняет задачи ВСУ и массовое производство российских беспилотников. Благодаря БПЛА враг лучше видит передвижение украинских войск днем и сразу открывает огонь. Поэтому украинским бойцам нужны средства ночного видения в большом количестве, чтобы двигаться ночью, а еще – бронетехника.

Большой ценой Украине дается и продвижение ВСУ по заминированным россиянами полям. Многие защитники уже потеряли концовки.

Вместе с тем, военные отмечают, что ресурсы для дальнейшего наступления есть как в технике (использовано не более 15%), так и в людях. Да и сами бойцы настроены положительно и готовы освобождать украинскую территорию от оккупантов.

Однако, по мнению 30-летней военной Маргариты, контрнаступление быстрым не получится.

"Ситуация всегда была сложной, а сейчас еще сложнее! За каждым сантиметром освобожденной территории стоят жизни многих бойцов. Есть жертвы, тяжелые бои. Российская армия не деградирует и воюет примитивно, некоторые части очень эффективно воюют и совершенствуются, используют дроны. Сама их армия кажется слабой, но они усовершенствуются и пытаются идти в ногу с технологиями", — говорит военная.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников также сообщил, что в контрнаступлении еще не были задействованы основные военные резервы, в частности, обученные на Западе и оснащенные современными танками и бронемашинами НАТО бригады.