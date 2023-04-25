В ВСУ прокомментировали громкое заявление Пригожина о войне в Украине

По словам Сергея Череватого, "вагнеровцы" пытают не только украинских военных, но и свой личный состав.

Недавно главарь ППК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские наемники больше не будут пленять украинских защитников.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый в эфире телемарафона прокомментировал заявление Пригожина.

Череватый заявил, что ППК "Вагнер" – это абсолютно террористическая группировка. В частности, он сравнил наемников Пригожина с ИГИЛом, который не соблюдает никаких требований и правил ведения войны, никаких международных конвенций.

"Они перешли все красные линии. Пригожин понимает, что у него уже более чем достаточно врагов, не только в России, но и по всему миру. Поэтому он считается такими эксцентричными заявлениями. Как элемент привлечения внимания", — отметил Череватый.

По его словам, "вагнеровцы" пытают не только украинских военных, но и свой личный состав.

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"Они перешли все красные линии. Пригожин понимает, что у него уже более чем достаточно врагов, не только в России, но и по всему миру. Поэтому он считается такими эксцентричными заявлениями. Как элемент привлечения внимания", — отметил Череватый.

Полковник ВСУ отметил, что украинские военные соблюдают все правила войны, так как армия оккупантов лишь усиливает жажду мести и уничтожения врага.

Напомним, ранее глава ППК "Вагнер" Евгений Пригожин приказал своим подопечным больше не брать в плен бойцов украинских сил обороны. Свое распоряжение он мотивировал тем, что перед этим украинские солдаты якобы расстреляли пленного раненого "вагнеровца".

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