В ВСУ прокомментировали информацию об отступлении РФ: что происходит на самом деле

Танк. / © Associated Press

Информация о якобы отступлении армии РФ на Запорожском направлении не соответствует действительности. ВСУ проводят локальные контратаки и на отдельных участках возвращают ранее утраченные позиции.

Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии для «Интерфакс-Украина».

«Появилась информация, что россияне якобы отступают на Запорожском направлении. Это не так. На самом деле Силы обороны Украины проводят на некоторых участках активные контратакующие действия», — подчеркнул спикер.

По его словам, украинские Силы обороны держат активную оборону, осуществляя по возможности контратаки. Благодаря этому удалось восстановить некоторые ранее утраченные позиции.

«В частности, на Ореховском направлении, где расположены такие населенные пункты как Степногорск, Плавни, Приморское», — подчеркнул Волошин.

На Александровском направлении возле Новохатского украинские военные проводят «довольно активные контратакующие действия», а также возле Злагоды и Белогорья на Гуляйпольском направлении. У самого Гуляйполя зафиксировано два боестолкновения.

«Там еще продолжают быть наши позиции. Наши штурмовые группы работают в Гуляйполе, уничтожая врага», — заявил представитель ВСУ.

Заметим, ранее глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что армия РФ начала отступление на двух ключевых направлениях — в Запорожской и Днепропетровской областях.

В то же время аналитики ISW отмечают, что ВСУ обрезали россиянам пути на ноль. Весной 2026 года ВСУ нарастили удары средней дальности. Было нарушено движение ключевыми наземными линиями связи, соединяющими материковую Россию с временно оккупированным Крымом.

Тем временем российские военкоры забили тревогу из-за новой тактики ВСУ. Западные аналитики отмечают, что регулярные украинские удары глубоко в тыл россиян стали самым заметным тактическим нововведением в войне за последние месяцы.

Дата публикации 08:02, 27.05.26

