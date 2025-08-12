В ВСУ прокомментировали ситуацию в Покровском и Добропольском направлениях

Донетчина

Военные прокомментировали ситуацию в Покровском и Добропольском направлениях. Россияне постоянно давят малыми группами и пытаются обойти первую линию обороны Украины.

Об этом рассказал спикер ОСУВ «Днепр» Виктор Трегубов.

Россияне используют тактику утечки

По словам Трегубова, армия РФ пытается любыми средствами пройти первую линию украинских позиций. А потом пойти дальше. Затем они пытаются либо вступить в огневой контакт с украинскими рейдерами и дронщиками, либо просто где-нибудь накапливаться.

«Нужно понимать, что это группы по несколько человек. Их присутствие фиксируется, поэтому на картах от россиян продвинулись на „12 километров вглубь украинской территории“. Речь не идёт о том, что они взяли эту территорию под контроль. Они пробрались в количестве 5-10 человек. Это совершенно не так, как оно выглядит на карте», — объясняет Трегубов.

Военный акцентирует: россияне не взяли весь прошедший путь. Они прошли путь и пытались где-то спрятаться по подвалам. Затем их оттуда выбили и уничтожили ВСУ.

Напомним, руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко прокомментировал ложь РФ о ситуации в Донецкой области. Речь идет о сообщении о том, что ВСУ якобы «сдают территорию».

«Никто ничего никогда не сдает, есть просто объективная ситуация в войне, где врагу что-то удается, где нам, где он бросил очень много сил, усиливая давление в течение большого промежутка времени», — отметил Коваленко.

Силы обороны делают все возможное, добавляет он, а часто и невозможно для уничтожения россиян. Украинцев призывали помнить это, а также понимать, что многое зависит от людей, которых у россиян сейчас больше. Активные бои продолжаются.