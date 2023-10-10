В ВСУ прокомментировали уменьшение ракетных обстрелов: к чему готовится РФ

Страна-агрессор Россия может пытаться накопить ракеты, чтобы наносить массированные удары по энергетическим объектам Украины — как это было осенью прошлого года.

Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Вполне вероятно, что есть необходимость накопления таких запасов. Потому что хоть у них и были не малые запасы, но они их очень "щедро" использовали. И производство (ракет — ред.) хотя и существует, оно достаточно усложнено и замедлено", — подчеркивает Гуменюк.

По ее словам, оккупанты могут накапливать ракетное вооружение "в конкретных целях". В частности, "с подготовкой к так называемому "периоду блекаутов".

Вместе с тем, отмечает Гуменюк, оккупационным войскам требуется дополнительная слаженность по отношению к таким атакам. Впрочем, именно с этим в РФ могли возникнуть сложности после удара по штабу российского Черноморского флота в аннексированном Севастополе.

"Необходимо проводить обучение пилотов, согласование с морскими ракетоносителями и т.д. А в условиях сбития "верхушки" Черноморского флота могут быть определенные сложности", — пояснила представительница ВСУ.

Как сообщалось, в воздушных силах заявляли, что эта "осень и зима станут рекордными по количеству атак по Украине". В частности, речь идет о применении беспилотников. Ведь только в сентябре Росси применила против Украины более 500 беспилотников.

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