В ВСУ прокомментировали утренние взрывы в Севастополе: "Начало освобождения Крыма"

Утренные взрывы в бухте Черноморского флота можно считать началом освобождения Крыма. Сейчас российские корабли уже опасаются украинских ракет.

Об этом рассказала в эфире телемарафона начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

"Они пытаются защищать бухты, которые называют "родной гаванью". Но кто же нас может остановить, когда мы освобождаем свои земли? Надо понимать, что во время военной операции действительно есть интервал, когда поддерживается режим информационной тишины. Поэтому пока можно только видеть и верить своим глазам. Это можно считать началом освобождения Крыма", — сказала Гуменюк.

Представитель ОК "Пивдень" добавила, что российские корабли пытаются держаться подальше от украинских ракет, потому что боятся "бавовны".

"Зато в море корабли врага пытаются держаться в ракетобезопасном для себя районе, по их мнению. Они пытаются рассерживать корабельную группировку и тяготеют к российским берегам больше. Даже заведение в бухты они пытаются проводить чаще туда для пополнения запасов. Потому что уже не чувствуют родную". гавань" такой родной. Они чувствуют, что сезон "бавовны" и сезон активности "морских боевых карасей" в разгаре и действительно для них это определенный знак", — пояснила она.

В настоящее время корабельная группировка врага составляет 8 кораблей в Черном море и среди них две подводные ракетоносители.

"Они там дежурят уже достаточно давно и напоминают о том, что у них еще есть "Калибры" и даже могут их применить. Хотя в последнее время мы не наблюдаем активности по этому направлению, но это не должно присыпать нашу бдительность", — сказала Наталья Гуменюк.

Напомним, в ночь на понедельник, 24 апреля, прогремели взрывы во временно оккупированном Севастополе. Местные жители сообщают в соцсетях о нескольких громких взрывах. Некоторые жители города говорят, у них едва не выбило окна. Звуки взрывов слышали не только в Севастополе, но и в Джанкое.

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