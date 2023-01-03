В ВСУ прокомментировали видео с поднятым украинским флагом на Большом Потемкинском острове

Большой Потёмкинский остров расположен между левым и правым берегом Днепра недалеко от Херсона.

В ВСУ подтвердили, что украинские военные установили государственный флаг на Большом Потемкинском острове возле Херсона. Впрочем, говорить о его увольнении еще рано.

Об этом сказала начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, установка сине-желтого флага на деоккупированных территориях — " это сигнал для противника" об обязательной деоккупации.

"Установка флага — это сигнал для врага, что мы работаем, что земля наша, и это все — Украина. Также это напоминание о необратимости тех запланированных процессов. Однако говорить об освобождении острова еще рано. Надо осознавать, что такие провозглашения могут существенно повлиять на дальнейшее развитие ситуации", — заявила Наталья Гуменюк.

Заметим, что Большой Потёмкинский остров расположен между левым и правым берегом Днепра недалеко от Херсона. В понедельник вечером, 2 января, в сети распространялось видео, снятое военным, с поднятым украинским флагом на Большом Потемкинском острове.

Напомним, в Херсонской области авто подорвалось на взрывчатке, в результате чего двое погибших.

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