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В ВСУ прокомментировали военную ситуацию в Херсонской области: "Мы делаем свою работу"

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
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В ВСУ прокомментировали военную ситуацию в Херсонской области: "Мы делаем свою работу"

Иллюстративное фото / Фото: Пресс-служба Генерального штаба ВСУ

В Херсонской области продолжается военная операция, условия и направления которой ВСУ отказываются разглашать.

Российские оккупанты перемещают вооружение и технику в Херсонской области, однако часть вражеских войск все еще находится на правом берегу Херсона.

Об этом 10 ноября рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Мы наблюдаем за маневрами врага. Действительно, они происходят в определенной части. Они (оккупанты – ред.) перемещают вооружение, технику и подразделения, но при этом еще остаются силы и на правом берегу. В любом случае продолжается военная операция, условия и направления которой мы не разглашаем, а делаем свою работу", — отметила Гуменюк.

Она подчеркнула, что линия фронта на юге продолжает меняться под давлением украинских сил, однако "пока ее комментировать неуместно".

Напомним, Генеральный штаб ВСУ прокомментировал ситуацию с уходом оккупантов с правого берега Херсонщины. Пока в ВСУ не могут ни опровергнуть, ни подтвердить такую информацию. Наступление украинских защитников продолжается.

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Дата публикации
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