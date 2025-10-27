ТСН в социальных сетях

В ВСУ просят Раду упростить возвращение на фронт военнослужащих из СЗЧ

Десятки военных готовы воевать, но не допускают из-за СВЧ-бюрократии.

Наталия Магдык
ВСУ

ВСУ / © Associated Press

Боевые подразделения Национальной гвардии Украины призывают парламент изменить законодательство, чтобы иметь возможность оперативно принимать в строй военнослужащих, которые возвращаются из СЗЧ, без длительных судебных процедур.

Об этом сообщил, офицер батальона «Свобода» в составе бригады Национальной гвардии «Рубеж» Андрей Ильенко в Facebook.

Ильенко объяснил, что боевые подразделения во время войны не могут ждать месяцами, пока сработает мирный бюрократический механизм.

«Более 2 недель назад я писал о том, что срочно нужно менять законодательство и давать возможность боевым подразделениям ставить в строй военнослужащих, которые возвращаются из СЗЧ. Без многомесячной бюрократической эпопеи в судах».

Он подчеркнул, что есть много желающих вернуться в строй, но из-за отсутствия четких правил это пока невозможно.

«Есть десятки людей, которые готовы стать в строй. Мы не можем их поставить в строй, потому что нет понятного правового механизма.»

Ильенко призвал парламентариев принять изменения, чтобы подразделения могли быстро пополняться и эффективно действовать на фронте.

«Уважаемые народные депутаты, услышьте нас. Примите необходимые изменения. Дайте нам возможность быстро пополняться.»

Он пояснил, что эта проблема касается не только его батальона, а всех боевых подразделений. По его словам, во время войны на выживание нации невозможно ждать месяцами, пока сработает мирный бюрократический механизм. Законодательные изменения позволят оперативно принимать военных и усилить обороноспособность страны.

Напомним, ранее мы писали о том, что как вернуться из СВЧ без последствийи куда можно идти служить.

