В ВСУ раскрыли, где россияне готовятся к наступлению в январе

Ситуация на фронте сложная / © Associated Press

В Сумской, Луганской и Харьковской областях наблюдаются не столь интенсивные атаки, как было всего несколько недель назад, однако действия врага указывают на вероятную подготовку к наступлению уже в январе.

Об этом в эфире «Эспрессо» сообщил глава управления коммуникаций Группировки объединенных сил, подполковник Виктор Трегубов.

По его данным, на указанных направлениях ВС РФ «ближе к алкогольному трепу» с определенными «нюансами». Однако действия россиян указывают на то, что они предположительно готовятся к продолжению наступления.

«Происходят постоянные перегруппировки, постоянные попытки инфильтрации, они подтягиваются, скорее всего, российские оккупанты готовятся. Мы видим, что россияне не сидят тихо. Но на сегодня интенсивность боевых действий немного замедлилась, что явно связано с подготовкой к новым „встречам“ в новом году», — отметил он.

Напомним, на Покровском направлении россияне продолжают атаковать мелкими пехотными штурмовыми группами, последовательно уничтожаемыми Силами обороны, что свидетельствует о наличии у врага больших резервов живой силы.