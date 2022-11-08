В ВСУ раскрыли свою тактику в условиях сегодняшней позиционной войны

Когда враг ослабнет на одном из участков, будет спланирована операция по примеру Харьковской или Лиманской.

Война в Украине на сегодняшний день является позиционной и ВСУ ведут маневренную оборону, чтобы нанести максимальный вред военному потенциалу России.

Об этом пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил в эфире телемарафона 8 ноября.

"Можно сказать, что сейчас идет позиционная война. Однако мы прибегаем к маневренной обороне, уже не ведем войну 20 века – скамья на скамью. Мы максимально используем все сейчас", – рассказал представитель ВСУ.

Он уточнил, что украинские военные пытаются максимально выбить российский военный потенциал – то есть ликвидировать или ранить максимальное количество захватчиков и уничтожить максимальное количество вражеской военной техники.

Череватый отметил, что во всех предыдущих операциях в ВСУ успешно это получалось.

"И сейчас, когда будет пройдена точка бифуркации, когда мы увидим, что враг ослаб на одном из участков, будет спланирована операция по примеру Харьковской или Лиманской. Мы знаем, как это делать", — сообщил представитель Восточной группировки войск.

Он добавил, что соответствующие операции будут произведены с учетом всех факторов, чтобы максимально сохранить личный состав ВСУ.

Заметим, что эффективную работу ВСУ признают даже оккупанты из "ДНР". Так, тамошний "депутат парламента", коллаборант Андрей Баевский заявил, что тактика контрбатарейной борьбы украинских войск очень эффективна, из-за чего артиллеристов сложно выявить и уничтожить.

Ситуация на фронтах Украины

В Луганской области есть продвижение ВСУ в направлении Сватового, сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

На юге украинская авиация ударила по опорным пунктам и системам ПВО врага и уничтожила существенные запасы топлива оккупантов, сообщили в ОК "Юг". Ситуация на Южном фронте остается напряженно сложной, но контролируемой.

Что касается Донецкой области, то 8 ноября во временно оккупированной Ясинуватой вспыхнул пожар вблизи городской электроподстанции. В то же время советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил об активном движении авиации оккупантов в направлении Запорожья и Донецка.

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