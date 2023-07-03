В ВСУ раскрыли тайну массового падения самолетов и вертолетов в Брянской области РФ

В Брянской области 13 мая в результате авиакатастрофы вертолетов Ми-8 и самолетов Су-34 и Су-35 погибли девять российских пилотов.

В Украине 3 июля отмечается День зенитных ракетных войск Воздушных сил Украины. В видео опубликованном Воздушными силами рассказывается, что они ведут списки того, какие цели РФ уничтожил тот или иной комплекс.

Видео Воздушные силы ВС Украины обнародовали в Сети.

Отмечается, что в списке пораженных дивизионом Patriot вражеских объектов указаны три вертолета и два самолета 13 мая.

Воздушные силы показали, как уничтожают цели оккупантов

Напомним, в Брянской области 13 мая в результате авиакатастрофы вертолетов Ми-8 и самолетов Су-34 и Су-35 погибли девять российских пилотов. Минобороны РФ до сих пор не обнародовали официальную версию падения летательных аппаратов. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат подчеркнул, что события под Брянском – результат агрессивной войны РФ против Украины.

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