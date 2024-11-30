В ВСУ рассказали, будут ли мобилизовать после базовой военной подготовки

Базовую военную подготовку с 2025 года должны пройти все мужчины от 18 до 25 лет. Однако ее прохождение не сопровождается мобилизацией.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Тимочко отметил, что чем больше обученного населения в стране умение держать оружие или потенциально будет воевать, тем меньше шансов, что оно реально будет воевать. Ведь враг тоже смотрит на нацию, страну, которая способна или не может себя защитить.

"Это об общей обученности населения. Это снимает в первую очередь стереотипы. Это обязывает содействовать и взаимодействовать органы местного самоуправления", – добавил глава Совета резервистов.

Такое участие в подготовке позволяет человеку выбрать время, когда человек хочет проходить подготовку.

Напомним, сначала базовую военную подготовку в 2025 году пройдут студенты, а затем и все мужчины.

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