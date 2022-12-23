В ВСУ рассказали, будут ли ЗРК Patriot сбивать иранские дроны

ВСУ не будут сбивать Shahed с ПВО Patriot.
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что новую систему ПВО Patriot Украина будет использовать для российской авиации, обстреливающей ракетами наше государство.
Об этом он сказал 23 декабря в эфире телемарафона.
Игнат подчеркнул, что с американской системы ПВО ВСУ точно не будут сбивать иранские дроны. Эта система будет сбивать российскую авиацию.
"Я думаю, что в крайнем случае возможно применение, потому что мы сегодня имеем Iris-T и NASAMS, которые тоже сбивали Shahed. Я хочу сказать, что хоть Shahed и имеет поражающую часть не такую большую, как ракета, но если он попадет в важный объект, это приведет к большим убыткам, чем мы потеряем ракету", — отметил Игнат.
Передача Украине ЗРК Patriot
Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи, в который вошли зенитно-ракетные комплексы Patriot.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина достаточно долго пыталась получить американскую систему ПВО Patriot. По словам дипломата, ЗРК Patriot помогут спасти жизнь украинцам и инфраструктуру.
ВСУ понадобится несколько месяцев на подготовку к использованию зенитных ракетных комплексов Patriot, предоставленных Соединенными Штатами Америки.
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